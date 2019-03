Rapina in area servizio etnea, 2 arresti

(ANSA) - ACI CATENA (CATANIA), 7 MAR - Antonino Impellizzeri, di 42 anni, e Giuseppe Marino, di 37, sono stati arrestati da carabinieri della compagnia di Acireale perché ritenuti gli autori di una rapina compiuta in un'area di servizio di Aci Catena, commesso il 4 marzo scorso. Due malviventi, giunti a bordo di una Fiat Uno, armati di pistola e con il volto travisato da passamontagna, hanno dapprima rapinato una impiegata e poi hanno sradicato il registratore di cassa, l'hanno caricato in auto e sono fuggiti. I carabinieri si sono messi sulle tracce dei due dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Impellizzeri e Marino sono stati bloccati in un casolare di contrada Fossazze, nella frazione di Piano d'Api. I militari hanno recuperato parte della somma rapinata - circa 200 euro - e l'auto usata dai due, risultata rubata ad Acireale il 1 marzo scorso. Sequestrati anche indumenti e scarpe, che sono risultati identici a quelli indossati dai rapinatori. (ANSA).