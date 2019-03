"Questi fantasmi", il teatro di Edoardo in scena al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 7 MAR - Gianfelice Imparato, Carolina Rosi, Nicola Di Pinto, Massimo De Matteo sono i protagonisti di Questi fantasmi! di Eduardo De Filippo, nella messa in scena della Compagnia di Teatro di Luca De Filippo con la regia di Marco Tullio Giordana, che debutta al Teatro Biondo di Palermo venerdì 8 marzo alle ore 21.00. In scena anche Paola Fulciniti, Giovanni Allocca, Gianni Cannavacciuolo, Viola Forestiero, Federica Altamura, Andrea Cioffi. Repliche fino al 17 marzo.

Una produzione importante per la compagnia di Luca De Filippo, oggi diretta da Carolina Rosi, sintesi di un lavoro che continua, nel rigoroso segno del figlio di Eduardo, a rappresentare e proteggere l'immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana.

Divisa in tre atti, è stata scritta nel 1945 ed è la seconda, dopo Napoli Milionaria, a far parte della raccolta Cantata dei giorni dispari. Per la sua realizzazione, Eduardo si ispirò probabilmente a un episodio di cui fu protagonista suo padre, Eduardo Scarpetta. Racconta infatti quest'ultimo che la sua famiglia, in ristrettezze economiche, fu costretta a lasciare la propria abitazione da un giorno all'altro. Il padre riuscì a trovare in poco tempo una nuova sistemazione, all'apparenza eccezionale in rapporto all'affitto ridottissimo da pagare. Dopo alcuni giorni si chiarì il mistero: la casa era frequentata da un impertinente "monaciello".

"Eduardo è uno dei grandi monumenti del '900 - sottolinea il regista Marco Tullio Giordana - conosciuto e rappresentato, insieme a Pirandello, nei teatri di tutto il mondo. Grandezza che non è sbiadita col tempo e che non vale solo come testimonianza di un'epoca. Al contrario, l'attualità di Questi fantasmi! è per me addirittura sconcertante". (ANSA).