Reddito: file a Siracusa nei Caf

A Siracusa tante persone già di prima mattina davanti agli sportelli dei vari Caf dei sindacati della città, ma anche della Cna e degli uffici postali per presentare la domanda per il reddito di cittadinanza. In media ogni sportello ha registrato una cinquantina di pratiche. "Fino ad ora abbiamo acquisito una sessantina di domande - spiega Andrea Rizza, responsabile del Caf Cisl - Stamane abbiamo trovato diverse persone fuori dalla porta". In coda anche diversi immigrati con permesso di soggiorno di lunga durata: "Il reddito di cittadinanza rappresenta una speranza - continua Rizza - Si sono presentati soprattutto uomini, la maggior parte sui cinquant'anni, da tempo disoccupati. Il più anziano? Un 63enne che ci ha detto di aver voglia di lavorare". Il record è stato registrato allo sportello Caf della Cna, dove alle 7,15 le persone erano già in fila: "All'apertura alle 8.30 avevo già 45 persone in coda - spiega Susi Griso, responsabile Caf Cna - ed ora siamo ad un centinaio di pratiche".