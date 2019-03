Vasto incendio in cantiere del Catanese

(ANSA) - SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA), 5 MAR - Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa sera in un cantiere di manufatti cementizi, nel comune di Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Le fiamme si sono sviluppate per la presenza di una grande quantità di legname. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Paternò e di Catania che stanno ancora lavorando per spegnere il rogo. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. (ANSA).