Trasporti: da domani altri 51 nuovi bus Amat a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 MAR - Da domani cominceranno a entrare in servizio altri 51 nuovi bus dell'Amat. Si completa così la fornitura di 89 mezzi destinati a rinforzare il parco dei mezzi circolanti dell'azienda palermitana di trasporto pubblico. I nuovi bus sono stati presentati questa mattina nel hub di piazzale Giotto, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e dell'amministratore unico dell'Amat Michele Cimino.

L'importo per l'acquisto dell'intera fornitura di 89 bus ammonta a circa 22 milioni di euro, di cui l'80% è finanziato dal ministero del Trasporti - con il contributo a valere sul fondo legge 28/12/2015, n. 208 confluito nel fondo istituito dalla Regione Siciliana per il trasporto pubblico locale - mentre per il restante 20% con risorse dell'Amat.

Al momento il parco macchine dell'Azienda è composto da 403 autobus, con un'età media di 12,5 anni. Entro il 2019 si aggiungeranno 139 nuovi bus, in sostituzioni di altrettanti mezzi e che faranno scendere l'età media a poco meno di 7 anni.

In tema di sicurezza del personale, secondo quanto è emerso dalle riunioni con il prefetto Antonella De Miro, l'azienda ha predisposto il primo ordine che riguarda l'acquisto di 11 cabine blindate da installate nella prossima fornitura di autobus.

