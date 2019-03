Musica: Diego Spitaleri in concerto per "Play Piano Play"

(ANSA) - PALERMO, 4 MAR - Il programma della rassegna "Play Piano Play" della Fondazione "The Brass goup" prosegue con Diego Spitaleri, impegnato a raccontare se stesso con il concerto "Le Musiche del Nostro Tempo", giovedì 7 marzo alle ore 21.00 sul palco del Real Teatro Santa Cecilia. Una performance molto particolare basata su un sound raffinato e ricercato. "Questo concerto - spiega Spitaleri - rappresenta per me un importante appuntamento non solo perche è l'occasione per ripresentare alcuni dei brani di "Pianofor(t)ever, CD che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni, con oltre 150.000 streams su Spotify, Deezer e I-tunes, ma soprattutto perché mi da l'opportunità di eseguire, in qualche caso in prima assoluta, alcune nuove composizioni che faranno parte della mia prossima produzione discografica nelle quali sperimenterò anche l'utilizzo di suoni elettronici".

Diego Spitaleri ha iniziato l'attività concertistica nel 1979 ed ha all'attivo oltre 1.500 concerti nell'ambito italiano ed internazionale nonché partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 2017 ha pubblicato il suo nuovo CD contenente alcune sue composizioni per pianoforte solo dal titolo "Pianofor(t)ever". Ha all'attivo numerose registrazioni discografiche sia a proprio nome che con i gruppi che ha fondato nonché partecipazioni a numerose compilations. In campo musicale vanta collaborazioni con numerosi musicisti italiani e stranieri.