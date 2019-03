Furto in ditta imprenditore suicida

Ladri in azione a Gela, nel cantiere della Cosiam, l'azienda dell'imprenditore edile "Riccardo" Rocco Greco, 58 anni, suicidatosi perché pur avendo denunciato e fatto condannare 11 esponenti del racket che per anni lo avevano taglieggiato, si è visto cancellare dalla white-list delle prefetture con la conseguente esclusione da ogni gara d'appalto. Approfittando dell'assenza del personale per i giorni di lutto, i banditi si sono introdotti nel deposito degli attrezzi della ditta e hanno trafugato utensili meccanici ed elettrici per un valore di circa 30 mila euro.