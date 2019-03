Rogo spogliatoi campo calcetto a Marsala

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 3 MAR - Sono stati distrutti da un incendio, probabilmente doloso, gli spogliatoi del campetto di calcio del quartiere di Amabilina, alla periferia est di Marsala, rione ad alto tasso di microcriminalità. A dare la notizia, sul suo profilo facebook, è stato Salvatore Inguì, coordinatore provinciale di Libera.

"In questo quartiere - scrive Inguì, assistente sociale del dipartimento della Giustizia minorile e collaboratore dell'associazione Archè onlus - attraverso il gioco e lo sport Salvatore Ales e Lillo Gesone, con la loro Asd Città di Marsala, da anni sono impegnati nell'educazione dei ragazzi del quartiere. Sappiamo i sacrifici e la dedizione di Salvatore e di Lillo. Non demonizziamo un quartiere e non invochiamo vendette, ma chiediamo una maggiore attenzione alle aree periferiche da parte della politica e del volontariato laico e religioso".

Solidarietà è stata espressa dalle associazioni Archè, Amici del Terzo Mondo e Libera. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini.