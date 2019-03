Rifiuti davanti casa, vendita sfumata

L'accordo era quasi concluso, l'acquisto di una casa nel centro storico di Ragusa, ma alla fine è saltato a causa della presenza dell'immondizia davanti all'abitazione. I due inglesi che volevano acquistare la casa e si erano rivolti ad un'agenzia immobiliare hanno infatti avuto un ripensamento improvviso e radicale.

A far naufragare l'intenzione di andare a vivere in un posto celebrato dalle immagini della serie televisiva su Montalbano è stata la vista di un cumulo di rifiuti abbandonato proprio davanti alla casa da acquistare. "Un disastro per l'immagine della città. Così non si possono incoraggiare investimenti stranieri in Sicilia", ha commentato il capogruppo del Pd al Comune, Mario Chiavola. Non ce l'ha con la società che raccoglie i rifiuti, che tutto sommato fa il suo lavoro, ma con "l'inciviltà di alcuni". Ci vogliono, sostiene, controlli più stringenti.