Comuni:Palermo, in giunta un palestinese

Ci sarà anche un medico palestinese, Adham Darawsha, 39 anni, ex presidente della consulta delle culture che si occuperà proprio di questo tema, nella nuova giunta comunale a Palermo, guidata da Leoluca Orlando. Entrano ufficialmente nell'esecutivo i partiti che avevano sostenuto la candidatura del sindaco. Cambiano sei assessori su otto. La nuova squadra potrà contare su Fabio Giambrone, che sarà vice sindaco e avrà come deleghe il personale, la polizia municipale e il nuovo assessorato al decoro della città, Leopoldo Piampiano (Sicilia Futura), che andrà alle attività produttive e suap; Giusto Catania (Sinistra Comune) con deleghe all'ambiente, urbanistica, mobilità, aziende; l'attuale presidente dell'Amap Maria Prestigiacomo che diventa assessore all'edilizia privata e alla rigenerazione urbana; l'assessorato al bilancio va a un tecnico in quota Pd Roberto D'Agostino, vicinissimo a Faraone. Due uniche le riconferme: quella di Giuseppe Mattina alla cittadinanza solidale e Giovanna Marano alla scuola.