Musumeci, politicamente favorevole al taglio

(ANSA) - PALERMO, 1 MAR - "Sono politicamente favorevole al taglio dei vitalizi, io lo sono più di tutti". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa.

"Per quanto riguarda l'Assemblea non è compito mio", ha aggiunto a chi gli ha chiesto se ne avesse discusso con l'alleato Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars.