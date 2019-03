Da' 1,2 kg marijuana a minore, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 1 MAR - Un ragazzo di 17 anni, C. G., è stato arrestato a Catania dai carabinieri dopo che è stato visto ricevere una busta con dentro un chilo e 120 grammi di marijuana da un 34enne, Giuseppe Indelicato, finito anche lui in manette.

Sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. E' accaduto nel quartiere San Cristoforo. Militari dell'Arma sono intervenuti quando hanno visto il 34enne, giunto in sella ad una bici, affidare la voluminosa busta al minorenne, che si stava per allontanare. I due sono stati arrestati dai carabinieri. Il 17enne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza.

Il 34enne è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.