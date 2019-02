Ritrovato con la madre il bimbo rapito

Il bambino ivoriano di tre anni, che era stato rapito ieri sera da due uomini, da una comunità a Palermo è stato ritrovato dalla polizia insieme alla madre alla stazione dei pullman. I due stavano per lasciare il capoluogo siciliano. Le indagini sono state avviate subito dopo la denuncia di scomparsa del minore presentata dagli operatori della struttura e si sono concluse in 24 ore. La madre il figlio si trovavano in due case famiglie differenti in base ad una decisione della magistratura.