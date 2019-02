Bambino di 3 anni rapito da una comunità

(ANSA) - PALERMO, 28 FEB - Due uomini, ieri sera, dopo aver minacciato il personale di una comunità alloggio per minori nel centro storico di Palermo hanno portato via un bimbo ivoriano di 3 anni. Il piccolo non ha pianto e ha seguito le due persone. La madre del bambino, di 17 anni, si trovava in un altro centro e anche lei è scomparsa da ieri. La polizia ha avviato indagini.

Separare la madre dal figlio piccolo è una scelta che generalmente viene adottata quanto gli assistenti sociali nel corso dei controlli accertano condizioni di estremo disagio e una incapacità genitoriale nella gestione del bambino. Dalla comunità affermano di non poter dir nulla in quanto vi sono indagini in corso. Episodi di ricongiungimento familiare ''a forza'' non sono rari ma in questo caso il bambino non è stato preso dalla madre ma da due uomini che forse, però, conosceva.