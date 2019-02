Miccichè a M5s,salvaguardare istituzioni

(ANSA) - PALERMO, 27 FEB - "Ieri ho ricevuto decine di telefonate da parte di deputati, anche il leghista Rizzotto che ringrazio, i quali si sono scocciati di questo atteggiamento da parte dei signori del Movimento 5 stelle. Non posso continuare a tollerare gente che continua a denigrare in maniera scientifica le istituzioni". Lo ha detto il presidente delll'Ars Gianfranco Miccichè, ai cronisti prima della presentazione del nuovo sito web dell'Ars, dopo la denuncia da parte dei deputati del M5s dei costi dell'Ars "eccessivi".

"Sono nervosi perché hanno perso le elezioni? Non sono affari miei. Non è un problema che mi posso porre io, se lo pongano loro con Casaleggio e company", ha aggiunto.