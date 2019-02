Migranti: naufragio 2015, tutti assolti

(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - La Corte d'assise di Palermo ha assolto 7 migranti accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e omicidio plurimo per il naufragio dell'agosto del 2015 in cui persero la vita 56 persone. I superstiti vennero salvati dalla nave svedese Poseidon e portati a Palermo. Dopo gli sbarchi i sette imputati vennero arrestati perché ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione e responsabili della morte dei profughi, costretti a fare la traversata del Canale di Sicilia chiusi nella stiva. Alle vittime sarebbe stato impedito a bastonate di risalire in coperta. Alcune sarebbero morte per le percosse, altre soffocate.

I pm Annamaria Picozzi e Geri Ferrara avevano chiesto l'ergastolo per 5 dei 7 imputati. Per i giudici, che hanno ordinato la scarcerazione dei migranti sotto processo, mancherebbe la prova che fossero stati loro alla guida della barca. I testimoni superstiti che li accusarono non sarebbero totalmente attendibili.