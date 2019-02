Teatro: al Biondo Ifigenia in Cardiff

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Roberta Caronia (menzione d'onore al "Premio Eleonora Duse 2018") è la protagonista di Ifigenia in Cardiff, versione italiana di Iphigenia in Splott di Gary Owen nella messa in scena di Valter Malosti prodotta dal Teatro di Dioniso in collaborazione con Trend Nuove Frontiere della Scena Britannica. Lo spettacolo debutta mercoledì 27 febbraio, alle 21, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, dove replicherà fino al 3 marzo.

Ifigenia in Cardiff racconta la storia travagliata di Effie, considerata da tutti una sgualdrina da biasimare e poi scansare come gli escrementi che ricoprono le strade della cittadina di Splott, a sud di Cardiff, in un Galles di periferia che ha messo a tacere identità e ricordi sotto colate di cemento. Basta un'occhiata per sapere già tutto di lei. Eppure, un incontro imprevisto in una notte qualunque cambia tutte le prospettive, aprendo squarci di scomoda umanità e fornendo ad Effie, finalmente, la possibilità di riscattarsi e dimostrare al mondo i suoi valori.