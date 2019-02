Musica: successo e applausi per "La Favorite" a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Successo e applausi per "La Favorite" di Donizetti, ieri sera al Teatro Massimo di Palermo.

A quasi 50 anni di distanza è tornato in scena il grand-opéra, nella originale versione francese. Un allestimento raffinato, elegante, e del tutto filologico. Merito del lavoro immenso realizzato dallo scenografo e costumista Francesco Zito che mette in scena l'opera come si faceva cento anni fa. Le scene, bellissime, sono state dipinte, tutte a mano, con grande senso della profondità. Elegantissima l'isola di San Leo, coloratissima, e mediterranea, per una Spagna di fine medioevo, ma guardata con occhi ottocenteschi. Un magnifico esempio di allestimento tradizionale, che trova il suo apice nei costumi realizzati con sete, rasi delle seterie di San Leucio, fornitori della Real Casa dei Borbone e ancora oggi del Quirinale, per tutti i restauri necessari. Di particolare pregio quello del re Alfonso XI, in scena un bravissimo Mattia Oliveri.

Nel cast Sonia Ganassi (Leonor), in buona forma, e John Osborne, (Fernand), ben diretti dal podio dal giovanissimo Francesco Lanzillotta. Molto applaudito anche il Balthasar di Marko Mimica. La regia dello spagnolo Alex Aguilera ben asseconda la misura e i complessi movimenti dei 120 artisti impegnati, non escluse le danze vagamente moresche della coreografa Carmen Marcuccio. In scena fino al 3 marzo.(ANSA).