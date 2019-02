Al Massimo va in scena Il meraviglioso circo della luna

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - Il meraviglioso circo della luna torna in scena sabato 2 marzo alle ore 11.00 nella Sala grande del Teatro Massimo di Palermo. Lo spettacolo di Venti Lucenti ha la regia e scrittura scenica di Manu Lalli con le scene di Daniele Leone. Lo spettacolo si svolge sulle musiche di Mozart, Fucik, Offenbach, Debussy, Bach, Leoncavallo, Ravel, Čajkovskij, Purcell, Rossini, Händel, Brahms, Beethoven, negli arrangiamenti, trascrizioni e orchestrazioni curati da Simone Piraino.

Un omino buffo scende una sera da un raggio di luna e si ritrova nell'affascinante vita del circo, popolata da acrobati, pagliacci, lanciatori di coltelli, animali feroci, domatori, musica. Un mondo in miniatura, in cui il protagonista, (che ricorda altri personaggi della letteratura e del cinema, da Pinocchio ad Alice, da Dorothy a Pollicino) intraprende un cammino di crescita scandito dalle musiche dei grandi autori della musica classica.

Il nuovo spettacolo di Manu Lalli scritto per il Teatro Massimo coinvolge le scuole primarie e secondarie di Palermo sul palco, accanto a cantanti e attori professionisti. Un percorso di formazione musicale e teatrale, iniziato qualche mese fa tra le mura delle scuole, che si conclude sul palcoscenico del Teatro Massimo insieme all'Orchestra e al Coro della Fondazione con la direzione di Michele De Luca. Sul palco gli attori della Compagnia Venti Lucenti Nunzia Lo Presti (Colombina), Oriana Martucci (La fata) e Pietro Massaro (il direttore del Circo) e due cantanti, il soprano Federica Guida e il mezzosoprano Lorena Scarlata Rizzo. In scena anche i giovani allievi delle scuole Politeama (La Masa) e Thomas More. (ANSA).