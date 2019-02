Maltempo: fulmine danneggia orologio Chiesa madre Balestrate

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - Proprio come nel film Ritorno al Futuro un fulmine ha colpito e danneggiato l'orologio della chiesa Madre Sant'Anna a Balestrate. A causa del maltempo di oggi del temporale e del forte vento i parrocchiani accorsi in chiesa si sono accorti del danno. Si stanno valutando i possibili danni alla struttura e la necessità di mettere in sicurezza il campanile. L'amministrazione comunale nei prossimi giorni provvederà alla riparazione. "Abbiamo una situazione meteo eccezionale. Nevica in paese. Il forte vento ha creato danni - dice il sindaco Vito Rizzo - un albero è caduto danneggiando il cancello di una villetta. Per quanto riguarda il campanile i calcinacci sono caduti all'interno. Ho parlato con il parroco e ho assicurato che lo ripareremo". (ANSA).