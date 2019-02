Calcio: rinviata Potenza-Sicula Leonzio

(ANSA) - POTENZA, 23 FEB - A causa del maltempo e "per garantire la sicurezza degli spettatori", è stata rinviata a data da stabilire la partita di calcio tra Potenza e Sicula Leonzio (Serie C, girone C) che era in programma domani, domenica 24 febbraio, alle ore 16.30, allo stadio "Alfredo Viviani" del capoluogo lucano.

Il rinvio della partita è stato disposto con un'ordinanza emessa dal sindaco di Potenza, Dario De Luca, "anche in considerazione del peggioramento delle condizioni climatiche previsto nelle prossime ore".