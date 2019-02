Calcio: Palermo,Damir lancia crowfunding

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - Una campagna di crowfunding per consentire a chiunque di contribuire alla salvezza del Palermo in vista del rischio di penalizzazione in cui la società incorrerà se non saranno versati gli stipendi entro la prossima scadenza di metà marzo. Ad annunciarla è una nota della Damir, la società che si occupa di pubblicità che ha già messo al riparo il Palermo dalla penalizzazione saldando gli emolumenti di novembre e dicembre entro la scadenza del 18 febbraio.

"In attesa - si legge sulla nota - che vengano rese comunicate le modalità di partecipazione all'iniziativa, rivolta a semplici tifosi e imprenditori, certo è che verrà costituito nei prossimi giorni un 'Comitato di garanzia' per garantire l'obiettivo unico della campagna: raccogliere più denaro possibile da versare esclusivamente per il pagamento degli stipendi e per evitare la penalizzazione".