Parco senza social, Ferragnez non vanno

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - "Fedez e Chiara Ferragni hanno rifiutato la proposta di essere testimonial del parco giochi vietato ai social. Siamo molto delusi e rammaricati della decisione, poteva essere l'occasione per lanciare un messaggio positivo soprattutto ai giovani. Ma non ci arrendiamo". Lo dice l'associazione genitori balestratesi che sta portando avanti a Balestrate (Pa), la raccolta fondi per realizzare un parco giochi vietato ai social, dove smartphone, pc e tablet andranno chiusi in un armadietto all'ingresso con tanto di timer, e chi non rispetterà la regola sarà multato simbolicamente, per contribuire a iniziative benefiche. L'associazione sarebbe stata liquidata con una mail di poche parole: "Ti ringraziamo per la proposta ma gli impegni già presi per i prossimi mesi non ci permettono di partecipare".