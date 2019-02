Musica: concerto evento su Chopin alla Cattedrale di Trapani

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - "Notturno. Chopin. Le lettere, le musiche, il viaggio" è il titolo dell'evento che si terrà sabato 23 febbraio alle ore 21:00 a Trapani, nella Cattedrale di San Lorenzo. Un concerto spettacolo con la violinista Marta Pasquini, all'organo Mauro Visconti e l'attore Fabrizio Romano.

"L'idea di portare in scena il progetto Chopin - dice la violinista e maestra d'orchestra Marta Pasquini - nasce dall'amore che ho avuto per il grande musicista fin dal primo ascolto, da piccolina. Lui, il grande, il più dolce ed amabile dei compositori Frederick Chopin, proprio lui le cui musiche mi hanno accompagnato in tutti i momenti della mia vita, così dolce ma mai ripetitivo". Il Progetto Chopin comprende cinque dei suoi "Notturni" - una forma musicale utilizzata nella sua scrittura - che, grazie alla presenza del violino e dell'organo, si presentano in una formazione davvero particolare. A questo si aggiunge il racconto della vita e della figura del compositore attraverso le lettere che inviava, dai viaggi tra Parigi, Londra, Varsavia, agli incontri con Paganini, Frank, Hiller, Czerny e Kalkbrenner, alle precarie condizioni di salute ed alla malinconia che lo accompagnava sempre. "Non è stato facile per me montare questo progetto per un grande genio della musica - commenta Marta Pasquini - ma spero di aver creato qualcosa che possa essere d'arricchimento per chi di Chopin conosce solo la musica". Il concerto è ad ingresso libero. (ANSA).