D'Angelo porta cucina Sicilia in India

(ANSA) - TAORMINA, 21 FEB - Inizia oggi l'avventura indiana di Agostino D'Angelo, executive chef del Belmond Villa Sant'Andrea a Taormina. L'hotel Oberoi di Mumbai dedica una settimana alla Sicilia accogliendo la brigata di Agostino D'Angelo nel suo ristorante. Fino al 28 febbraio lo chef proporrà agli ospiti e a selezionati operatori del turismo di lusso un menù all'insegna dell'isolanità, con piatti tradizionali come la pasta alla Norma e i cannoli siciliani, e ricette personali come le capesante al limone e i ravioli piramide su vellutata di verdure primaverili. "E' un onore per me - ha commentato Agostino D'Angelo - rappresentare la Sicilia in India ed essere ambasciatore della nostra cultura e delle tradizioni enogastronomiche della nostra terra". (ANSA).