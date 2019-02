Evasi 11 mln euro, 1 denuncia a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 19 FEB - Un'evasione fiscale di oltre 11 milioni di euro da parte di una cooperativa operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Siracusa. I militari hanno denunciato il rappresentante legale per omessa dichiarazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini hanno inoltre accertato l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti per oltre 500.000 euro per consentire a terzi di evadere le imposte.