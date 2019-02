Esplosione rivendita fiori Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - Una esplosione in piena notte ha danneggiato una rivendita di fiori davanti al cimitero di Sant'Orsola a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei pompieri che avrebbero trovato tracce di carburante. Nessuno è rimasto ferito. La strada che collega l'ospedale Policlinico all'ospedale Civico è rimasta chiusa per consentire gli interventi di messa in sicurezza. Indaga la polizia che al momento non esclude alcuna pista.