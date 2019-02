Carnevale: Gdf sequestra 3.000 articoli

(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 16 FEB - Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, durante due controlli ad Acireale in magazzini e punti vendita gestiti da cinesi, hanno sequestrato oltre 3.000 articoli carnevaleschi.

Tra gli articoli irregolari esposti per la vendita sono stati trovati maschere, costumi, giocattoli e trucchi non conformi agli standard di legge a tutela della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente. In particolare, la maggior parte dei prodotti sequestrati risultava priva della marcatura CE, delle previste indicazioni sulla loro composizione, qualità e origine. Quelli destinati anche a bambini con età inferiore a tre anni erano del tutto privi di informazioni sui materiali utilizzati nella fabbricazione. Il valore complessivo della merce sequestrata è di circa 12 mila euro. I titolari delle ditte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative, da 1.500 a 10.000 euro.