Musica: Deidda Trio Feat e Gegè Telesforo a "Brass in Jazz"

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - "Brass in Jazz", la rassegna della Fondazione the Brass Group, questa settimana propone il concerto di uno dei più grandi bassisti internazionali Dario Deidda Trio feat. Gegè Telesforo con "My favourite strings", sabato 16 febbraio ore 19.00 e 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia. Anche se è un valente polistrumentista, suona con abilità piano, tromba e contrabbasso, Deidda eccelle al basso elettrico, strumento di cui ha esteso le possibilità espressive e che ha innovato nello stile e nel sound personalissimo. Sul basso sa esprimere quel prodigioso virtuosismo che nel tempo gli ha creato attorno un alone di leggenda, oltre a schiere di fan e di imitatori sparsi in tutta Europa. Vincitore a ripetizione del Jazzit Award come miglior bassista italiano, Deidda gode di larghissimo seguito anche sul web e i video delle sue performance contano un numero impressionante di visualizzazioni.

Deidda è anche compositore di notevole spessore e didatta assai prestigioso, con master, seminari, clinic e cattedre di docenza che lo impegnano in tutto il mondo, dal Berklee College of Music di Boston al conservatorio di Salerno, ove attualmente insegna.

Il titolo del concerto che presenta a Palermo è un esplicito riferimento al suo ultimo album, "My favourite strings vol. 1", prodotto dalla Groove Master Edition di Gegè Telesforo, suo grande amico, pubblicato a fine 2017.Ospite speciale del trio è Gegè Telesforo, Cantante e showman di esplosiva vitalità e indiscusso re dello scat. (ANSA).