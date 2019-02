Diciotti: consultazione on line M5s

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Il movimento M5s ha deciso di procedere alla consultazione on line, tramite la piattaforma Rousseau, sulla posizione da prendere in merito al voto su Salvini in giunta per il caso Diciotti. Non sarebbe stato fissato ancora un giorno anche se in ambienti parlamentari si ipotizza, tra le altre, anche la data di lunedì 18.