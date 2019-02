A start-up Palermo Premio Innovazione

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - La start-up palermitana Amed s.r.l. ha vinto l'edizione 2019 del Premio Innovazione 4.0 col progetto dal titolo "Stent-graft fenestrato e nuovo dispositivo di rilascio in stampa 3D". La start-up è stata creata dal dottor Felice Pecoraro, chirurgo vascolare e ricercatore all'Università di Palermo (Dichirons) e da due ingegneri (Dicam), Massimiliano Zingales ed Emanuela Bologna. AMED ha come obbiettivo la produzione di dispositivi innovativi come lo stent-graft personalizzato per l'anatomia del singolo paziente grazie alla stampa in 3D. Lo stent-graft, a cui è stato dato il nome di Aneuris, già brevettato, consentirà il trattamento dell'aneurisma aortico anche in presenza di coinvolgimento delle ramificazioni laterali. L'innovazione di Aneuris riguarda anche il dispositivo di rilascio che modifica la metodica di trattamento semplificandola e riducendo i tempi di intervento da 4 ore a un'ora.