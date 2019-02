A Milano e Palermo concerto Radio Italia

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Torna anche quest'anno il concerto di Radio Italia Live con un doppio evento il 27 maggio in piazza Duomo a Milano e il 29 giugno al Foro Italico di Palermo.

A dare l'annuncio, dai microfoni della radio, è stato l'editore e presidente Mario Volanti, raggiunto telefonicamente dai sindaci delle due città Giuseppe Sala e Leoluca Orlando.

"Stiamo lavorando per riuscire a ricreare due grandi eventi - ha sottolineato Volanti - e speriamo di riuscirci al meglio.

Ringrazio il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, e le loro amministrazioni, per aver creduto in Radio Italia Live - Il Concerto e per la collaborazione che c'è stata e ci sarà fornita".