Sicilia: Miccichè, finanziaria? Se si fa, entro stanotte

(ANSA) - PALERMO, 14 FEB - Strada ancora in salita per la finanziaria regionale. Dopo la seduta di ieri che aveva fatto registrare pesanti ko per il governo guidato da Nello Musumeci, l'aula era stata rinviata ad oggi alle 18. La seduta è stata però rinviata alle 19,30 ma alla riapertura dei lavori c'è stato solo il tempo per comunicare un ulteriore slittamento.

Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, prima di rinviare ulteriormente alle 21,30 ha detto "se si fa la finanziaria, si fa entro stanotte". (ANSA).