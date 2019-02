Calcio: Ad Palermo annuncia 'disimpegno'

(ANSA) - PALERMO, 13 FEB - A pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo per pagare gli stipendi senza incorrere in penalizzazioni, l'amministratore delegato prova anche dare anche rassicurazioni sul pagamento degli emolumenti. "Darei per certo o quasi - dice testualmente - il pagamento degli stipendi.

Follieri? ha mostrato interesse e va rispettato. Il mio impegno è quello di sottoporre soluzioni agli azionisti dando priorità alla continuità della società per definire un assetto futuro solido. Foschi? anche lui è impegnato a trovare soluzioni". A pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo per pagare gli stipendi senza incorrere in penalizzazioni, l'amministratore delegato prova anche dare anche rassicurazioni sul pagamento degli emolumenti. "Darei per certo o quasi - dice testualmente - il pagamento degli stipendi. Follieri? ha mostrato interesse e va rispettato. Il mio impegno è quello di sottoporre soluzioni agli azionisti dando priorità alla continuità della società per definire un assetto futuro solido".