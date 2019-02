Teatro: un viaggio nei ricordi del duo Bettedavis al Libero

Da giovedì 14 a sabato 16 febbraio, alle ore 21.15, andrà in scena al Teatro Libero "Banana split" del duo Bettedavis di Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino, spettacolo vincitore del progetto Residenze Bellandi. Liberamente ispirata a un racconto dell'americano Tobias Wolff, due ragazzi e una ragazza, la pièce intreccia la parola recitata con la parola cantata dei sonetti di Shakespeare, messi in musica e suonati dal vivo dai due protagonisti.

"Banana split - spiega Mazzullo - racconta di un'estate magica in cui tutto è possibile, un'estate in cui i due giovanissimi protagonisti si incontrano e si vedono, come in uno specchio, e si riconoscono simili. È una storia pura e leggera di un amore e di una meravigliosa scoperta di sé. A fare da colonna sonora a questa storia saranno i sonetti di Shakespeare, che cantano la giovinezza. Ci saranno parecchi brani suonati dal vivo, io con l'oboe e Davide con la chitarra, che accompagneranno questo spettacolo che è un viaggio nei ricordi". I due giovani protagonisti, Lu e Gillo, si conoscono a un corso estivo di recitazione e diventano inseparabili. E lo diventano loro malgrado, perché Lu è la nuova fidanzata di Rao, il miglior amico di Gillo. E allora tutto diventa più difficile, anche ammettere a se stessi che l'amore cambia continuamente forma e che forse ci si innamora di idee fino a che non si trova qualcuno con cui si ha voglia di fare veramente un pezzo di strada. Lu e Gillo scoprono silenziosamente che hanno bisogno di conoscersi, per regalarsi i loro pensieri, le loro incertezze, le loro segretissime passioni. Entrambi adorano Shakespeare di cui divorano i sonetti, che fanno da colonna sonora alle loro serate di confidenze. Ed entrambi adorano stare ore e ore a parlare, a scoprirsi, a smascherarsi. Non sanno dove li porterà tutto questo, ma sanno che ad un certo punto arriverà uno split, un taglio per decidere per scegliersi. (ANSA).