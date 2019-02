Teatro: Papà alla coque con Vespertino in scena a Sambuca

(ANSA) - PALERMO, 12 FEB - Torna al teatro L'idea di Sambuca di Sicilia domenica 17 febbraio, alle 20:30, la comicità esuberante di Sergio Vespertino che porterà in scena il suo "Papà alla coque", con le musiche di Pierpaolo Petta. Con questo spettacolo Vespertino, che cura anche la regia, scopre il lato comico, buffo e grottesco della vita in famiglia di un papà. Si tratta di un tragicomico racconto sull'evoluzione della coppia, dai nove mesi della gravidanza, alla nascita fino ai primi anni.

Dal momento in cui la moglie avvisa il marito di stare aspettando un bambino comincia un drastico cambiamento: dallo shopping al corso pre-parto, dal primo e terrificante (a detta dell'attore) cambio del pannolino, alle notti in bianco, dai ciucci che sembrano avere vita propria, ai rimproveri della moglie fino alle feste di compleanno. (ANSA).