Musica: disco live "2 of Us" Lannino-Giordano al Blue Brass

(ANSA) - PALERMO, 12 FEB - Nella storia del jazz, le performance registrate dal vivo sono state sempre pagine importanti nella discografia registrando in modo fedele il sound prodotto durante l'esibizione. E' dunque un evento speciale quello proposto dalle anime del gruppo "2 Of Us", Vito Giordano (tromba e flicorno) e Fabio Lannino (basso e contrabbasso elettrico. chitarra), che si esibiranno sul palco del Blue Brass, lo storico jazz club al Ridotto dello Spasimo, venerdì 15 febbraio alle ore 21.35, accompagnati da Diego Spitaleri al piano e da Ciccio Drummer Foresta alle percussioni e batteria. 2 of Us , ovvero la ricerca dell'essenziale in musica, punto di contatto autentico tra Vito Giordano e Fabio Lannino.

Compositori, musicisti che vogliono star bene sul palco. Tra composizioni originali, un tocco di standard jazz e una spruzzata di improvvisazione, Giordano e Lannino danno corpo ad un set diverso, fatto di suoni complici e non contrastanti, da condividere con Diego Spitaleri e Ciccio Drummer Foresta.

"L'idea - dichiarano i musicisti - è quella di registrare in multi traccia l'intero set Live, e mantenerlo così come verrà suonato anche in fase di missaggio, nessuna sovrapposizione di altre tracce in post produzione. Il libretto dell'album conterrà inoltre anche una foto di gruppo ed i nomi degli spettatori (che vorranno) partecipanti all'evento e che nell'occasione potranno prenotare una copia dell'album". (ANSA).