Sicilia: Musumeci, dall'Ars mi aspetterei meno ostilità

- PALERMO, 10 FEB - Il presidente della Regione Nello Musumeci ha partecipato a una convention dei Lions siciliani che si è svolta in un albergo di Palermo. Il Governatore era stato invitato per parlare della Fondazione Banca degli occhi, ma nel suo intervento è andato oltre il tema dell'incontro, spaziando dalla burocrazia alla economia, dalle potenzialità di crescita dell'Isola sul fronte turistico al lavoro del suo governo nel primo anno di vita. "A volte noi siciliani - ha sottolineato il presidente della Regione - facciamo di tutto per apparire nemici della Sicilia, con la rassegnazione, lo spirito anarcoide, il familismo che ci caratterizzano e che ostacolano ogni tentativo di cambiamento e di crescita". "Dal parlamento regionale - ha poi aggiunto - mi aspetterei meno ostilità e più collaborazione, mentre quando mi muovo nei palazzi del potere non so mai chi sia il cortigiano e chi il cospiratore". Musumeci ha concluso evidenziando l'importanza del ruolo svolto dal Lions e preannunciando un apposito incontro al Palazzo d'Orleans con tutti i club service dell'Isola "per confrontarci sulle proposte che arrivano dalla parte più attiva della società".