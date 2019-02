Blutec: 2 ore sciopero a Termini Imerese

(ANSA) - PALERMO, 8 FEB - Due ore di sciopero sono state proclamate da Fim Fiom e Uilm nella fabbrica Blutec a Termini Imerese (Pa), dove lavorano 130 persone. L'astensione in due blocchi: dalle 10 alle 12 e dalle 11 alle 13. Gli operai che usciranno dalla fabbrica raggiungeranno i colleghi non ancora riassorbiti dall'azienda davanti al municipio, dove si terranno un sit-in e l'occupazione simbolica dell'aula consiliare. Alla manifestazione hanno aderito alcuni sindaci e amministratori del comprensorio. I sindacati protestano per il ritardo nella firma del decreto di finanziamento della cassa integrazione per il 2019 dopo l'accordo firmato il 7 gennaio scorso per i 564 operai Blutec e per quella in deroga per altri 300 lavoratori dell'indotto. Ma anche per il mancato rispetto degli impegni da parte di Blutec per il rilancio della fabbrica. Fim Fiom e Uil hanno chiesto più volte un incontro urgente ai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo, anche attraverso la Prefettura di Palermo e la Presidenza della Regione.