Musica: teatro Massimo debutta in Oman con Traviata

(ANSA) - PALERMO, 7 FEB - Debutta oggi alla Royal Opera House di Muscat in Oman per Orchestra e Coro del Teatro Massimo di Palermo, impegnati ne La traviata che vede tra gli interpreti principali Placido Domingo nel ruolo di Germont per le recite del 7 e 9 febbraio e nella veste di direttore il 10 febbraio, in un allestimento della Los Angeles Opera con la regia di Marta Domingo: la Fondazione ritorna quindi in tournée in Oman, dopo il successo del 2016 con La fille du régiment.

Ad accompagnare Orchestra, Coro e Tecnici della Fondazione Teatro Massimo gli auguri del Presidente della Fondazione, il sindaco Leoluca Orlando, del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e dell'assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo Sandro Pappalardo. Placido Domingo ha rivolto un messaggio a Coro e Orchestra del Teatro che stanno lavorando con lui a Muscat e al pubblico del Teatro Massimo: "È per me una grande gioia lavorare con voi alla Royal Opera di Muscat in una produzione di La traviata diretta da Marta Domingo, mia moglie. Canterò due recite e avrò anche che il piacere di dirigervi ancora una volta, perché se ricordate abbiamo fatto insieme della bella musica a Firenze con Il Volo".(ANSA).