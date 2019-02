Mostre: concerto Silvio Campione per 'Modigliani Experience'

(ANSA) - PALERMO, 7 FEB - Riprendono le iniziative collaterali, promosse da Officina Ballarò e curate da Polifonie d'arte(1), nell'ambito della mostra "Modigliani Les Femmes Multimedia Experience" in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo.

Domenica 10 febbraio, alle ore 11, in programma le musiche rinascimentali per liuto e flauto traverso eseguite da Silvio Campione. Il programma prevede brani rinascimentali per liuto: Divenire, Des Fleurs, Tomar, The Mists of Avalon, The Tale of Avallone, La Rotta; Il Chiavistello, Jester, Ancona in, Chansonier de Lucy, L'Incantesimo, The Dista Sailor, In the Court, Morrison Gig, Spirit of The Bards; per flauto traverso: La Fontaine Solitarie; Zebbidee di Clark Kimberling. (Al concerto si assiste acquistando il biglietto d'ingresso).

La mostra multimediale dedicata al pittore livornese è organizzata da Navigare Srl, curata da Alberto D'Atanasio, in collaborazione con l'Istituto Amedeo Modigliani, nell'ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018; si aggiungono le opere meravigliose della "stanza segreta", due della quali attribuibili ad Amedeo Modigliani - Jeanne e Hannelore - e tre opere di amici di Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori.