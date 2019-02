Blutec: operai occupano comune T.Imerese

(ANSA) - PALERMO, 7 FEB - Gli operai della Blutec e dell'indotto hanno occupato il municipio di Termini Imerese.

Protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest'anno.

"Gli operai sono disperati, - dice il sindaco Francesco Giunta - credo non si sia mai arrivati così in basso. Che il governo prenda posizione".