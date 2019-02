Scuola: nuovi arredi dopo nubifragio, è festa a Corleone

(ANSA) - CORLEONE (PALERMO), 6 FEB -Giornata di festa per gli studenti della scuola media dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Vasi" di Corloene. È stato ufficialmente consegnato il nuovo arredo donato da Alleanza Assicurazioni in sostituzione di quello andato distrutto dall'inondazione dei locali, a seguito del nubifragio del 3 novembre scorso. La donazione della compagnia assicurativa ha consentito di arredare per intero cinque aule del plesso con banchi, cattedre, sedie e armadi, già occupate festosamente dagli studenti. Tra i presenti alla manifestazione il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi con diversi assessori e consiglieri con l'intero personale della scuola "Vasi" diretta da Francesca Bilello e i responsabili territoriali di Alleanza Assicurazioni Pietro Lombardo e Mario Midulla.(ANSA).