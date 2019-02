Due progetti con tassa turismo a Palermo

Uno spazio polifunzionale al posto di una discarica nell'area della chiesa del SS Crocifisso a Ballarò e una cucina sociale nel quartiere Danisinni. Sono questi i progetti vincitori del concorso con voto pubblico indetto dal Comune di Palermo e Airbnb per chiedere come destinare parte dei proventi dell'imposta di soggiorno raccolta dal Portale. Nei mesi scorsi la popolazione è stata coinvolta in laboratori di quartiere in cui sono state condivise varie idee per il rinnovamento di alcune aree urbane; successivamente le migliori proposte sono state messe ai voti e sono stati così selezionati i due vincitori, rispettivamente Ballarart per Ballarò e Cucina Solidale per Danisinni. L'esito della consultazione pubblica è stato presentato oggi a Palazzo delle Aquile alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando e dell'amministratore delegato di Airbnb Italia Matteo Frigerio.