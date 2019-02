Giunta giovedì, Salvini non ci sarà

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - La Giunta per le Immunità del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri (FI), è stata convocata per giovedì mattina 7 febbraio alle ore 8.30 sul caso della nave Diciotti. Secondo quanto si apprende, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nei confronti del quale il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere per "sequestro di persona aggravato", avrebbe deciso di presentare una memoria scritta senza presentarsi di persona.