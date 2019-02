Tir in fiamme su A/29, disagi a traffico

(ANSA) - PALERMO, 4 FEB - Disagi al traffico sulla A/29 a causa di un tir carico di sale che è andato in fiamme sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra Montelepre e Terrasini. Non ci sono stati feriti. Il mezzo viaggiava in direzione del capoluogo siciliano. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Durante le operazioni di spegnimento l'autostrada è stata temporaneamente chiusa dalla polstrada e dal personale Anas. Dopo l'intervento dei pompieri la circolazione automobilistica è stata riaperta.