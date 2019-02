Non paga affitto, picchiata: era ricercata

(ANSA) - CATANIA, 4 FEB - Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato, per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, quattro dominicane, di 24, 29, 43 e 44 anni, bloccate mentre tentavano di sfondare la porta di casa di una colombiana, loro coinquilina, che avevano poco prima aggredito e picchiata perché non pagava la sua quota di affitto dell'appartamento. Dopo avere ammanettato le autrici dell'aggressione militari dell'Arma hanno arrestato anche la vittima, Aura Maria Rojas Garcia, 54 anni, destinataria di un ordine per la carcerazione emesso il 17 dicembre scorso dai giudici del Tribunale di Genova che l'hanno condannata a 4 anni di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel capoluogo ligure il 31 gennaio 2007. La colombiana, assolte le formalità di rito, è stata rinchiusa nel carcere di Catania Piazza Lanza, mentre le quattro dominicane sono poste agli arresti domiciliari.