Ad Agrigento mostra di Philippone

(ANSA) - PALERMO, 4 FEB - Leonardo Sciascia lo definì "il cantore dell'estate" e ora Agrigento dedica a Giovanni Philippone una mostra di opere selezionate dalla figlia Stella e che coprono un arco temporale che va dalla fine degli anni Cinquanta agli inizi dei anni Settanta. La mostra dedicata al pittore siciliano sarà inaugurata il 9 febbraio alle 18.30 alla Pinacoteca comunale, ex Collegio dei Padri Filippini, e rimarrà aperta fino al 24 di marzo.

L'esposizione è promossa dal Comune a 26 anni dalla morte del pittore, già in mostra dal 2013 in tre sale permanenti del Palazzo dei Filippini di via Atenea. Si tratta di un'esposizione itinerante che rimarrà ad Agrigento durante il periodo del "Mandorlo in fiore" e che toccherà Palermo, Milano e Parigi.

Nella capitale francese Philippone si formò sotto la guida di Fernand Léger.