Pagano sanzioni con soldi Rap, sequestro

(ANSA) - PALERMO, 2 FEB - I Carabinieri del Gruppo per la tutela del lavoro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti di 9 tra componenti del Cda e dirigenti della Rap, indagati a vario titolo per peculato e reati in materia di falso. L'indagine risale al giugno 2016, quando i militari effettuarono un'ispezione ad un cantiere stradale di Palermo, dove erano in atto lavori ad opera della Rap. In quella occasione furono denunciati otto dirigenti della società per una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei loro confronti scattarono anche sanzioni in sede amministrativa per un importo di oltre 57 mila euro. Da successivi accertamenti è emerso che gli indagati avevano pagato le sanzioni pecuniarie con il denaro pubblico della società municipalizzata, attraverso un sistema di false attestazioni che coinvolgeva un altro dirigente dell'area finanza e bilancio della Rap. Nei confronti dei nove indagati è così scattato il decreto di sequestro preventivo per equivalente.