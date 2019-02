Sicilia, vincoli per prestito Antonello

(ANSA) - PALERMO, 1 FEB - La Regione siciliana pone tre condizioni per prestare a Milano "L'annunciata" di Antonello da Messina in occasione della mostra sul pittore che s'inaugura il 21 febbraio a Palazzo Reale. L'assessore regionale dei Beni culturali, Sebastiano Tusa, ha sottoposto alla giunta la proposta di vincolare il trasferimento temporaneo dell'opera, custodita a Palazzo Abatellis, alle condizioni che "la concessione avvenga in regime di reciprocità, da parte del Comune di Milano, alla nostra Regione, di un adeguato numero di prestigiose opere d'arte esposte a Palazzo Reale. In secondo luogo, un significativo ritorno mediatico per la Sicilia.

Infine, che venga garantita alla Regione la partecipazione agli introiti dell'evento del capoluogo lombardo".

"Il presidente Nello Musumeci - conclude Tusa - ribadisce il principio generale di non autorizzare per il futuro il prestito, fuori dall'Isola, di opere d'arte di particolare prestigio. Ogni eventuale deroga dovrà comunque essere autorizzata dal governo regionale".